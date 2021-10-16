محامٍ.. إحالة علاء عبد الفتاح و2 آخرين للمحاكمة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال المحامي خالد علي، إنه تمت إحالة علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف "علي" في تصريح له اليوم السبت، أنه من المقرر محاكمة الـ3 متهمين الإثنين المقبل، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.