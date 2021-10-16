محامٍ.. إحالة علاء عبد الفتاح و2 آخرين للمحاكمة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المحامي خالد علي، إنه تمت إحالة علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين إلى المحاكمة الجنائية.

وأضاف "علي" في تصريح له اليوم السبت، أنه من المقرر محاكمة الـ3 متهمين الإثنين المقبل، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.