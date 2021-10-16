"إنجاز.. تحيا مصر".. شاهد وحدات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة في أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، بمدينة السادس من أكتوبر، معلقًا: "إنجاز.. تحيا مصر".

وتضمنت الصور، فرش الوحدات السكنية بالكامل، والتي تشمل السجاد والستائر والمفروشات الأرضية والأنتريه والترابيزات والكراسي، بجانب توفير الأجهزة الكهربائية في المبطخ، بجانب الماء والكهرباء والغاز.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، وتعتبر هذه الخطوة ضمن خطوات الدولة للتخلص من العشوائيات وتوفير مساكن آمنة لكل المصريين.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحديث بأكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.