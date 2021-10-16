في 48 ساعة.. الجيزة: توقع الكشف الطبي على 1700 مواطن بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تم تنظيمها لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المركز.

وبحسب بيان اليوم، أكد المحافظ، أن القافلة تمكنت على مدار يومين من توقيع الكشف الطبي على ١٧٠٤ مواطن، وصرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التي بحاجة لذلك.

ونوه إلى أن القافلة تم تنظمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية.

واطلع محافظ الجيزة، على تقريراً مفصلا عن فعاليات القافلة خلال يومين والتي شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (القلب ٧٣ حالة - الرمد ٣١٠ حالة - الأطفال ١١٢ حالة - الصدر ٣٧ حالة - الأسنان ٢٧٥ حالة - الجراحة ٣٦ حالة - المسالك ٥٧ حالة - العظام ٢٠٧ حالة - نساء ٥٢ حالة - مخ وأعصاب ١٢١ حاله - أنف وأذن ١٢١ حالة - باطنة ٧٠ حالة - جلدية وتناسلية ٦٠ حالة - تشخيص احتياج نظارات ١١٠ حالة - عمليات ٢٢ حالة) كما توفر القافلة تركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

وثمن المحافظ، الدور الحيوي الذي لعبته القافلة في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر مع الجهات المشاركة والذي يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين كافه الأطراف سواء الجهاز التنفيذي أو الجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد راشد، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.