وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السوداني ورئيس "الأعلى للشئون الإسلامية" بجنوب السودان تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق، والشيخ عبدالله برك رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان، تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان - أن الدكتور جمعة سيعقد اجتماعا آخر بالضيفين، للتنسيق بشأن بعض الفعاليات المشتركة في مجالي الدعوة والتدريب، حيث يجري الترتيب لاستضافة دورة تدريبية مشتركة لنخبة متميزة من الأئمة من الدول الثلاث بأكاديمية الأوقاف الدولية؛ لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في فبراير 2022.

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