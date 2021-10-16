التقديم إلكتروني.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلاب للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لإدارة وتشغيل شركة مترو الأنفاق، طريقة الاشتراك في المترو لطلاب المدارس والجامعات.

وقال متحدث المترو لـ"الخليج 365"، إنه تم فتح مكاتب الاشتراكات الخاصة بالطلاب 2 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هناك تخفيضًا على اشتراكات الطلاب بقيمة 98%، وهي الفئة الأكثر حصولًا على التخفيضات بمترو الأنفاق.

وحدد خطوات التقديم على اشتراكات الكترو للطلاب والتي جاءت كالتالي:

- استخراج الاشتراك لأول مرة، اسحب استمارة الاشتراك من أحد مكاتب الاشتراكات المتواجدة بخطوط المترو بسعر 5 جنيهات.

- ملء بيانات استمارة الاشتراك المتضمنة بياناته وصورة شخصية وصورة بطاقة الشخصية او شهادة الميلاد لمن هم دون السن.

- اعتماد وختم الاشتراك من الكلية أو المدرسة التابع لها، من خلال توقيع الموظف المسئول وختم شعار الجمهورية.

- التوجه إلى مكتب الاشتراكات مرة أخرى واستخراج الكارنيه الخاصة به فورًا.

- في حال كان الاشتراك لأول مرة سيتم سداد 25 جنيهًا قيمة الكارت.

- سداد قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر بقيمة 33 جنيهًا لـ180 رحلة.

وأطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خدمة جديدة تتيح للطلبة بمختلف المراحل الدراسية الحصول على استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية بتحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي..

https://www.cairometro.gov.eg/ar/ApplicationForms

وللدخول على الموقع الرسمي للشركة للاستفادة من باقي الخدمات على الرابط التالي: Cairometro.gov.eg

وأضافت الشركة، أنه يتم تحصيل تكلفة الإستمارة المطبوعة عند استخراج الاشتراك وللطلبة الذين لم يتمكنوا من طباعة الاستمارة يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الاشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني والتي تعمل على مدار ساعات التشغيل، مؤكدًا أن الموافقة على هذا القرار للتيسير على أبنائنا الطلبة مستخدمي اشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظًا عليهم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا ووصولًا لتنفيذ رؤية الشركة التي تهدف لتوفير الوقت والجهد وللاستفادة من اتجاه الدولة المصرية في دعم التحول الرقمي.