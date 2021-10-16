الرئيس السيسي: جائحة كورونا أتاحت الفرصة أمام الدول الأفريقية لتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - ​(الخليج 365):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جائحة فيروس كورونا، على الرغم مما مثلته من تحدٍ صعب، إلا أنها أتاحت الفرصة أمام الدول الإفريقية لتعزيز التعاون، فيما بينها خاصةً على صعيد إبراز المعنى الحقيقي لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، أمام الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، المنعقد عبر الفيديوكونفرانس، والتي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري نيابة عنه في ضوء ارتباط الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية.

ونقل شكري تحيات الرئيس السيسي للرؤساء والقادة والمسئولين المشاركين في الاجتماع، وكذلك تقديره للجهود التي بذلت على صعيد عقد النسخة الثالثة من اجتماع القمة التنسيقي حيث يعد المحفل الرئيسي لمناقشة حالة الاندماج في قارتنا الأفريقية.

وأشارت كلمة الرئيس إلى اهتمام مصر بمتابعة مدى التقدم المحرز منذ انعقاد القمة التنسيقية الأولى، والتي ترأسها (الرئيس السيسي) في يوليو 2019، موضحاً أن هذه القمة دشنت مساراً لتطوير المرجعيات الرئيسية للتكامل القاري والإقليمي وأفسحت الطريق أمام اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة على صعيد تحقيق أجندة القارة التنموية.

وأوضح الرئيس السيسي - في الكلمة - أن مصر لم تكن ببعيدة عن ذلك، سواء من خلال مساهماتها لدعم المركز الأفريقي للأمراض والأوبئة وصندوق الاستجابة لمكافحة كورونا أو بتقديمها للدعم المتواصل للدول الأفريقية الشقيقة من أجل تعزيز قدراتها وسد احتياجاتها في هذا الصدد.

وأكد الرئيس السيسي، الدور المحوري للوكالة الإفريقية للتنمية (نيباد) في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري، والذي لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، حيث يمثل البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية حجر الزاوية الأبرز لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل دورها المرتقب كقاطرة جديدة للتنمية في القارة الأفريقية.