انخفاض حرارة لمدة أسبوع.. الأرصاد: كتلة هواء من شمال أوروبا تندفع في اتجاه مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

​قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الانخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع مقبل.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، أن كتلة هوائية معتدلة تندفع في اتجاه مصر وشمال أفريقيا، قادمة من أوروبا، تنخفض على إثرها درجة حرارة مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد؛ حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 28 درجة، كذلك تنخفض الحرارة في محافظات الصعيد عن 40 درجة وتسود أجواء خريفية على كافة الأنحاء.

الظواهر المتوقعة خلال الفترة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفه على السواحل الشمالية.