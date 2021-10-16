الرئيس السيسي يوزع "تابلت" هدية لأبناء أسر الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:​

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صور افتتاح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، ويقدم أجهزة تابلت هدية لأبناء الأسر.

ووجه السيسي عدة رسائل خلال الافتتاح، يرصدها "الخليج 365" على النحو التالي:

- الدولة تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات.

- الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى 250 مليار جنيه.. ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه.

- الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزي الكتاب ما بيقول.

- بنسكن الناس في مكان مناسب ونسعى لتوفير مكان يوفر لهم فرص عمل.

- التعدي على الأراضي الزراعية، قضية مش بتاعتي لوحدي ولا الحكومة وحدها، دي قضية دولة.

- قضية المخلفات موضوع مشترك بين الدولة والمواطن.