لم تحدث منذ 8 سنوات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يمكنك مشاهدتها الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي مساء اليوم السبت، تتمثل في اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الاقتران يبدأ بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بنجم بالنجم الضارب إلى الحمرة قلب العقرب على قبة السماء.

وأشارت إلى أن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق حيث سيظهر في السماء بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريباً ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعاناً من الزهرة.

وتابعت الجمعية: ونظراً للمسافة الظاهرية القريبة بينهما يمكن رؤيتهما في نفس مجال رؤية المنظار أو تلسكوب منخفض قوة التكبير، وإذا كنت تواجه مشكلة في رؤية قلب العقرب بجانب كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا 150 مرة، فحاول إخفاء كوكب الزهرة خارج مجال الرؤية.

وأشارت إلى أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

وأضافت: سيلاحظ من ناحية أخرى وجود نجم إلى يسار قلب العقرب يسمى النياط - وسيكون المنظار مفيد لرؤية الثلاثي، يبعد قلب العقرب عن النياط مسافة 2.0 درجة وعلى الرغم من أنها ستنتظم في مثلثًا ليس متساوي الأضلاع تمامًا، لكن المشهد سيكون جميل.

جدير بالذكر، أنه يمكن من الآن مراقبة الزهرة وقلب وملاحظة كيف سوف تتقلص المسافة الظاهرية بينهما يوما بعد يوم.