شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الضرب بيد من حديد على كل مخالف أو متلاعب بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تطرق رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم حالياً من موجة تضخمية، وزيادة في الأسعار للسلع المختلفة، قائلا: "أتابع يومياً موقف توافر السلع، والحمد لله لدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية" مشدداً على أنه لن يتم السماح لأي فرد بالتلاعب في الأسعار، أو تخزين أي سلعة بهدف رفع أسعارها، مُكلفا المحافظين بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة في هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب في الأسعار والضرب بيد من حديد على كل مخالف أو متلاعب.