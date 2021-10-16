شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى مشيدا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى شهر سبتمبر الماضي، تمثل خريطة طريق نموذجية يُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال إنها تعكس أيضا حرص وإصرار القيادة السياسية المصرية على أن يكون تعزيز حقوق الإنسان، إحدى الدعامات الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.