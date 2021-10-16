5 أفراد.. مصادر بوزارة التموين تكشف تفاصيل وجود بطاقة دعم للسيسي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجاره الداخلية، تفاصيل ما كشفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود بطاقة تموين باسمه في المنيا وتستخدم في صرف المقررات التموينية.

وقال المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها: البطاقة كانت تضم 5 أفراد وتصرف خبز يومي ومقررات تموينية شهرية.

وأضافت المصادر فى تصريح لمصراوي: البطاقة تم حذفها مع بدء التنقنية التي تولتها وزارة الإنتاج الحربي في 2018 ضمن عمليات التنقية.

وأكدت المصادر أن حالة استخدام اسم الرئيس لم تكن الوحيدة فكان هناك حالات كثيرة لاستخدام أسماء مشاهير وموتى لاستخراج بطاقات بأسمائهم لدرجة أن الأمر وصل إلى وجود 3 بطاقات لمواطنين يقومون بالصرف من 3 محافظات مختلفة.

وأوضح المصدر لمصراوي: في ذلك الوقت كان هناك 3 شركات مسئولة عن البطاقات التموينية للمواطنين كل شركة مسئولة عن 9 محافظات، لوجود خلل في 3 قواعد بيانات منفصلة.

وأكمل المصدر: كنا نجد مثلا في السابق مواطن يصرف خبزًا وتموينًا من 3 محافظات مختلفة ما يعد إهدارًا للمال العام، ولم تكن قواعد البيانات مرتبطة ببعضها البعض، ما كان يتسبب في مشكلة كبرى، وكان يحدث بسببها اختراق لتلك القاعدة، لذلك دمجنا هذه القواعد في قاعدة واحدة مؤمنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وبمجرد الدمج تم حل 80% تقريبًا من المشكلات في المنظومة السابقة.

وتابع المصدر: هناك عشرات الحالات بل مئات لمواطنين يصرفون من 3 محافظات وهناك بطاقات لمواطنين وصل عدد الأفراد بها إلى 10 للاستفادة من المقررات التموينية.

وأشارت المصادر إلى أنه عندما صدرت التوجيهات بضروة تنقية البطاقات بعد تقارير رقابية واستلمت ووزارة الإنتاج الحربي تلك المهمة بالتعاون مع الجهات المختلفة، كانت قاعد البيانات بها 82 مليون مواطن مسجل، ومن خلال قاعدة البيانات المؤمنة والمدققة والمرتبطة بعدة وزارات وحذف الوفيات والأسماء المكررة والمسافرين للخارج وصل العدد إلى 72 مليون مواطن قبل تحديد محددات الدعم.

ويصرف الخبز المدعم نحو 71 مليونًا و431 ألفًا 982 مواطنًا موزعين على 22 مليونًا و167 ألفًا و539 بطاقة، وجميع البيانات الخاصة بهم موجودة في مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ويتم التعامل مع البيانات بالحذف والإضافة من خلال جهات مؤمنة تضمن السرية والدقة بنسبة 100%.​