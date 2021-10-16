أنا زي غيري.. السيسي: هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وكل واحد هيقابل ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رب الأسرة ينفق ويسئل أمام الله عز وجل عن كل شيء.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات السكن البديل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: "ربنا جعلني مسئول عن البلد دي كرب أسرة.. ورب الأسرة ينفق ومسئول أمام الله عن كل شيء.

وتابع الرئيس: رب الأسرة ليس مسئول للحفاظ على مكانه بل مسئول عن الناس وكل ما يعملهم كل ما ياخد أجر كويس والعكس.

وأضاف السيسي: هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا دي وبعدها كل واحد هيقابل ربنا، وأنا زي غيرى هقابله، وأتمنى أنه يكون لقاء طيب مع سبحانه".

وأكد: رب الأسرة دائما ما يتناول الأموال التي معه، ولكن أفكركم إننا شركاء مع بعضنا البعض، وأنا منكم وأنتم مني، ولازم أحطكم في الصورة، ولازم نشوف مع بعض كويس، مش أنا بس أو الحكومة".