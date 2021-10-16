التموين تصدر بيانا رسميا بشأن "بطاقة تموينية باسم السيسي" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.

وبحسب بيان صحفي، وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي له وتم إلغاء البطاقة في حينه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.

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