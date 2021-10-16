وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية إلى رئيس الوزراء جاء فيها: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتمنى شعراوي من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على رئيس الوزراء وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يبارك جهوده المخلصة وتتحقق لمصر أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيد للرئيس عبدالفتاح السيسي.