دعم إلهي عشان احنا غلابة.. 20 رسالة للرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، بالسادس من أكتوبر، وتعتبر هذه الخطوة ضمن خطوات الدولة للتخلص من العشوائيات وتوفير مساكن آمنة لكل المصريين.

ووجه السيسي عدة رسائل خلال الافتتاح، يرصدها " الخليج 365" على النحو التالي:

ـ الدولة تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات.

ـ الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى 250 مليار جنيه.. ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه.

ـ الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزي الكتاب ما بيقول.

ـ بنسكن الناس في مكان مناسب ونسعى لتوفير مكان يوفر لهم فرص عمل.

ـ التعدي على الأراضي الزراعية، قضية مش بتاعتي لوحدي ولا الحكومة وحدها، دي قضية دولة.

ـ قضية المخلفات موضوع مشترك بين الدولة والمواطن.

ـ الدولة بتجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه، وتكلفته في القاهرة فقط 2.5 مليار جنيه.

ـ نريد تسليط الضوء في جرايدنا ومجلاتنا والتليفزيون على تطوير الريف المصري.

ـ الدولة تسعى لإتاحة شقق للمواطنين في نفس الوقت الذى تمنع فيه البناء على الأراضى الزراعية.

ـ لمنع البناء غير المخطط أو الأراضي الزراعية أطلقنا مشروعًا للإسكان فى عواصم المحافظات.

ـ حجم المخلفات 40 مليون طن وحلها لا يمكن إلا إذا كنا جميعًا مع بعضنا البعض.

ـ الحكومة تصدت لمخلفات خلال 3 سنوات ماضية 2.8 مليون طن.. ودي مش قضية رئيس ولا حكومة بل دولة وناس".

ـ حجم المباني بجانب الدائري هائل وضخم جدًا وكلها غير مخططة وغير صحية للمواطنين.

ـ أكثر من 90% من أرض مصر صحراء.. ورايحين تبنوا على الأرض الزراعية اللى تشتغلوا عليها.

ـ عدم افتتاح أي مشروعات دون توفير الخدمات اللازمة للمواطنين أولا.

ـ عايز أقول للناس دايما الشكر والحمد لله إنه مكنا نقدر نعمل كده لناسنا وساعدنا نغير حياة الناس.

ـ أقسم بالثلاثة "اللي بيتعمل في مصر بدعم إلهي مش بقدراتنا، عشان إحنا غلابة.

ـ مفيش طرح لأي قضايا زي إعادة تنظيم الدعم إلا علشان نوفر صح.

ـ بحلم وبتمني تنفيذ 3 أو 4 مليون وحدة سكنية.

- الدولة قدرت تحل مشكلة التأمينات والمعاشات نهائيا.​