الداخلية تكشف حقيقة العثور على جماجم وعظام بشرية في القمامة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن العثور على جماجم وعظام بشرية بالغربية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً العثور على جماجم وعظام بشرية داخل القمامة بأحد الطرق بمحافظة الغربية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عن عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتبين أن الجماجم والعظام المشار إليها عبارة عن هيكل تعليمي خاص بطلبة كلية الطب.