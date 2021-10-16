الداخلية: ضبط المتهم بالتحرش بفتاة المترو وبحوزته كمية من المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من كشف ملابسات بلاغ إحدى الفتيات بتعرضها لواقعة تحرش أثناء استقلالها مترو الأنفاق وضبط مرتكب الواقعة.

كانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، تلقت بلاغًا من (إحدى الفتيات) بأنه حال استقلالها إحدى قطارات مترو الأنفاق، وأثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام أحد الأشخاص "مجهول" بمعاكستها والإتيان بإيحاءات خارجة تخدش الحياء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي أمكن ضبطه حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق وحيازته (كمية من مخدر البودر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وللمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.