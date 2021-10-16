الأمن العام: ضبط 2114 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 33 ألف جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1916قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 2114متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 1916 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 2114 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (818٫97 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (199٫689 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (41٫787 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (21٫198 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (6٫57 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (3٫311 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 1٫435 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (120 جرام)، و(45,236) ألف قرص مؤثر، و(17,697) ألف قرص ترامادول مخدر، و(329,575) ألف قرص كبتاجون مخدر.

وضبط قضية غسل الأموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة 80 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (33.000.000 جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.