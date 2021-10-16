الداخلية X أسبوع.. ضبط 905 قضية آثار و508 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 77 متهمًا، وبحوزتهم 37 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 508 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية - كفر الشيخ – الشرقية – المنيا - سوهاج– الأقصر – المنوفية – البحر الأحمر - دمياط-بورسعيد – أسوان - الفيوم) ، وبحوزتهم (303 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة- مخدرات – شروع في قتل).

كما أثمرت الجهود عن ضبط 905 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.