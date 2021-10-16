شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تنخفض لـ 28 بالقاهرة.. تعرف على الدرجات المتوقعة حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الخميس المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 18 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة