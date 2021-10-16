شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط جرائم أموال بـ3.2 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (77) متهما، وبحوزتهم (37 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، في ضبط (508) عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية - كفر الشيخ – الشرقية – المنيا - سوهاج– الأقصر – المنوفية – البحر الأحمر - دمياط-بورسعيد – أسوان - الفيوم) ، وبحوزتهم (303 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة- مخدرات – شروع فى قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1532) قطعة سلاح نارى أبرزها (136 بندقية آلية – 247 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 83 مسدس – 1066 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة – 1854 قطعة سلاح أبيض) وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط(2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلهما (4 مسدسات– 4 فرد محلى- 3 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- أجزاء وأدوات التصنيع).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (47) متهم ، إرتكبوا (121) حادث سرقة متنوعة، وضبط (82) قضية أحداث، وكشف غموض (69) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (107) متهماً، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (649790) حكم قضائى.. بإجمالى (44424) متهم ، بينها (2681) حكم جناية، و(231206) حكم حبس، و(326115) حكم غرامة، و(89788) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (9233 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (174) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (11398 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,538,730 جنيه)، وضبط (28) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (159945 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9031) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (4089,275) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (357) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (507,462) طن، وكذا ضبط (56) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (53,033) طن.

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط (72231) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,345,341) جنيه.

ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي في ضبط (2060) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (3٫294٫589٫474) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫363٫188) جنيه .

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (45) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (211,260,848 جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط تشكيل عصابى، ضم (2) متهم، إرتكبا واقعة سرقة، وضبط (1740) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة)، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (276) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (165) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (376) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر- مكبر إشارة عمومى – كابينة تجميع قنوات – لاب توب – جهاز إرسال هوائى – كارت فك شفرة)، وكذا ضبط (111) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (297503) تمثلت فى (كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية- مطبوعات تجارية وغذائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (595) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1471) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (130) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (209) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (109) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (838) لنش سياحى.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1916) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (2114) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (818٫97 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (199٫689 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (41٫787 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (21٫198 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (6٫57 كيلو جرام)

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (3٫311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 1٫435 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (120 جرام)، و (45,236) ألف قرص مؤثر، و (17,697) ألف قرص ترامادول مخدر، و (329,575) ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (80) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (33٫000٫000 جنيه).

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (15) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن ، و165 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (247402) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36904 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5727 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (289 سيارة – 70 دراجة نارية)، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (19) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (75) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (905) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6393) قضية تموينية متنوعة، وضبط (2183) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12784) أرجيلة، وغلق (8868) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (67413) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (67158) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (255) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.