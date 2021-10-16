شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "مقدرشى اسكت واسيب المناطق غير الآمنة بهذا الشكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة في حاجة إلى 2 – 3 تريليونات جنيه لتوفير 5-6 مليون وحدة سكنية في إطار مواجهة البناء غير المخطط، متابعا: "ناس تقولى ما تسيبها كده.. الناس عايشة وخلاص.. مقدرشى ومعرفشى أقول مالى.. مقدرشى اشوف واسكت ونفضل نكسر في تحديتنا.. ولازم نفضل نبنى ونغير حتى نخلى الناس في وضع أحسن ونؤدى ما اقسمنا عليه.. ونكون قد الأمانة إن شاء الله".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: الموضوع ده لا الحكومة بس ولا الدولة بس.. الكلام ده بقوله أمام ربنا طول ما النمو السكانى اللى موجود في مصر بالمعدلات دى لن نستطيع التحرك للأمام.. ولو مفيش المعدلات دى الوضع هيكون مختلف.. كل 2 مليون يحتاجون إلى مدراس ومستشفيات.. وفرص عمل وعاوز وعاوز.. مين يقدر كدولة على كده".