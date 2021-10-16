شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "اللى بيتعمل فى البلد دعم إلهى علشان إحنا غلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة عدم ضبط النمو السكاني، مضيفا: "اللى بتيعمل ده مبيتحسبش ليه؟،.. صدقوني لأن فيه معايا دعم إلهي، اللى بيتعمل ده بدعم إلهي، مش بيتعمل بقدراتنا، والله العظيم ده دعم إلهي بيساعدنا علشان إحنا غلابة.. متقعدوش بقا ترموا بلاكم عليه على طول، إنه بيساعدنا ويسترنا.. عاطي وهاب.. ساعدونا انتوا بقا بإن إحنا ناخد بالأسباب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة،: توفير السكن يعد أول خطوة حقيقية في الاهتمام بالإنسان.