شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة حل مشكلة المخلفات والقمامة، ومواجهة البناء غير المخطط، مشيرًا إلى أن حجم المخلفات يصل لـ 40 مليون طن، مستطردًا: "أي قضية اتكلمنا فيها نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، ولا يمكن النجاح فيها إلا إذا كنا جميعًا مع بعضنا البعض".



رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة

وتحدث الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، عن البناء غير المخطط وآثاره علينا، مضيفًا:" نحتاج لعمل برنامج نظافة كويس.. وسنواجه مشاكلة البناء غير المخطط.. وفي هذه الحالة أمامي خيار من اثنين، يا أشوف وأسكت.. يا أشوف واشتغل.. وأنا معرفش أسكت وأنتوا متسكتوش ولازم أحل القضية.. حيث إن حجم المخالفات التي تصدت لها الحكومة في الـ 3 سنوات الماضية 2.8 مليون.. ودى مش قضية رئيس ولا حكومة بل دولة وناس".

وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أسباب التعدى والبناء على الأراضى الزراعية، قائلا: عيب مين؟، يقولك المحليات مش قادرة، ما هو السبق بتاع التعدي كبير، مضيفا: "تقول إنت بتكرر الكلام، بكرره علشان أسجل مواقف على نفسى، وعلى الحكومة، وعليكم، لأن القضية مش بتاعتي لوحدى ولا الحكومة وحدها، دى قضية دولة".

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بعض النماذج من عمليات تطوير الريف المصري، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، قائلًا :" نريد تسليط الضوء على ذلك في جرايدنا ومجلاتنا والتليفزيون، ويكون فيه تغطية ليها.. خصوصًا أن ذلك الأمر يكون في الريف".

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة النهوض للأفضل، قائلًا:"مش عاوزين تحلموا لبلدكم ولأنفسكم ليه؟.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص؟.. إحنا نقدر نغير ظروفنا، بدليل إننا بنقول لو دخلنا على قرية 100 بيت، دور واحد، نقدر نحسن ظروفهم ونطور منهم مثل تلك النماذج.. هتساعدونا لتقديم ذلك؟".