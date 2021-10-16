شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: البناء على الأراضى الزراعية "قضية دولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أسباب التعدى والبناء على الأراضى الزراعية، قائلا: عيب مين؟، يقولك المحليات مش قادرة، ما هو السبق بتاع التعدي كبير، مضيفا: "تقول إنت بتكرر الكلام، بكرره علشان أسجل مواقف على نفسى، وعلى والحكومة، وعليكم، لأن القضية مش بتاعتي لوحدى ولا الحكومة وحدها، دى قضية دولة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "اذا كنتم تريدون أن تكون دولتكم ذات شأن، بقول الكلام ده للإعلاميين والمثقفين والجامعات بدراسة هذا الكلام وتقول نعمل فيه ايه؟ هذا الكلام يعكس 40 % من مساحة مصر.. دراسة الكلام اللى إحنا فيه وتقول نعمل فيه إيه؟.

الرئيس السيسي: مشروعات الإسكان اللى بتعملها الدولة كاملة وزى الكتاب ما بيقول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط، مضيفا: "خلى بالكم الـ 500 ألف وحدة سكنية بكام؟!.. الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى كام.. يعنى 250 مليار جنيه.. ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه.. والموضوع مش اقتصادى خالص".

وتابع الرئيس السيسى: "مشروعات الإسكان اللى بنعملها متكاملة.. مش على الطوب الأحمر.. مفيش حد بيعمل كده إلا الحكومة ومفيش مطور عقارى بيعمل كده إلا في حالات معنية.. الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزى الكتاب ما بيقول.. ارجو انكم تساعدونا وخلال سنة أو اتنين أو 3 سنوات نكون خلصنا اللى بنتكلم فيه دلوقتى.

الرى: معالجة 15 مليون متر مكعب مياه من محطات بحر البقر والمحسمة والحمام يوميا

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية ومشروع تنمية جنوب الوادى ومشروع تنمية شمال سيناء ومشروع محطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا.

قال عبد العاطى خلال الاجتماع، إنه تم تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا ، حيث يبلغ إجمالى المياه التى يتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/يوم.

"الكهرباء" توقع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى بين مصر وقبرص

وقع الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والوفد المرافق خلال زيارته الجمهورية القبرصية خلال الفترة من 15-16 اكتوبر 2021، مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص.

واتفورد ضد ليفربول .. محمد صلاح يستهدف رقم دروجبا التاريخي

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رقم تاريخي عندما يحل فريقه ضيفا ثقيلا على نظيره واتفورد في المباراة التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر السبت على ملعب " فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2021 / 2022.

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجى بالحرارة من الغد بقيم تصل لـ6 درجات بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأحد 17 أكتوبر سيكون هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض سيكون بقيم تتراوح من 4 : 6 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وبقيم تتراوح من 2 : 6 درجات على جنوب البلاد.

وزيرة التضامن: إرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.. وحياة كريمة مسيرة إصلاح

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية أرست منذ عام 2014 مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وعدم ترك أى فئة أو منطقة جغرافية دون تنمية، مشددة على أن محور الإنسان في قلب الدولة المصرية وعلى رأس ألوياتها، كما نرى حاليا في برنامج تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" فهي مسيرة إصلاح وإعادة بناء .

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأهلى اليوم

يفتح مجلس إدارة النادى الأهلى، اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء، حيث يتم استقبال أوراق المترشحين بداية من اليوم ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.

مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين يستقبلان 140 رحلة طيران دولية وداخلية اليوم

يستقبل مطارا الغردقة الدولي، ومرسى علم، اليوم السبت، 140 رحلة طيران دولية وداخلية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على القادمين على متنها من قبل رجال الحجر الصحي بمطاري الغردقة ومرسي علم.

أكثر من نصف مليون زائر، هي حصيلة معرض "ملوك الشمس" والذي أقيم بالمتحف الوطني بالعاصمة التشيكية براج في الفترة من 30 أغسطس 2020 حتي 30 سبتمبر 2021، وضم مجموعة من القطع الأثرية المصرية، حيث عادت تلك القطع والمقتنيات الأثرية صباح يوم الخميس الماضي.

نصف مليون زائر.. تعرف على حصيلة معرض "ملوك الشمس" بعد انتهاء مدته ببراج

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