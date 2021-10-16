رؤية بصرية وتوزيع الموارد.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض جهود تطوير المناطق غير الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قدم اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الفار، خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، إن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم جاءت ضمن رؤية مصر 2030، وأهم ما يهمنا اليوم هو جودة الحياة المقدمة للمواطن المصري بجانب العدالة واندماج المشاركة في توزيع الموارد، لتحقيق رؤية الرئيس السيسي للتغلب على ظاهرة المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، بجانب مساهمة القوات المسلحة في ذلك، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها.

وأوضح الفار أن الرئيس السيسي أصدر كثيرًا من المشروعات؛ وأبرزها اليوم سكن لكل المصريين، ولتحقيق سكن لائق وحياة كريمة للمواطنين تم تنفيذ مجموعة من الواجهات المعمارية لعمل طابع معماري متميز للإسكان، بجانب تشطيبات فوق متوسطة لباقي المناطق للسكن، بجانب تجهيز المنازل والوحدات السكنية بالفرش الجديد، وكل من ينقل يرى سكنًا جديدًا ومنطقة جديدة، حتى يشعر بانتقالة جديدة في حياته.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن شهر يوليو الماضي شهد إصدار الدولة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة؛ وأهمها: الحد من ظاهرة المناطق غير الآمنة، والحفاظ على البنية التحتية للمنشآت بالكامل، سواء مرافق أو صرف أو كهرباء أو غاز، بجانب عمل هوية بصرية للمناطق الجديدة من خلال الضوابط التي تم تنفيذها.

وتابع الفار: إطلاق حياة كريمة، وملف سكن كريم، شمل مشروعًا كبيرًا ومتشعبًا، وسنصل خلال المرحلة الأولى إلى عدد 54 ألف وحدة سكنية، حيث إن مشروع سكن كريم تم تنفيذه على مرحلة تمهيدية وتمت في يناير 2019، والمرحلة الشاملة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال شهر يونيو 2021 سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة 700 مليار جنيه، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز التعمير، إذ يتم تنفيذ 52 مركزًا في 20 محافظة؛ منهم 1413 قرية، و10 آلاف تابع للقرى، بتكلفة مالية مبدئية خلال المرحلة الأولى 260 مليار جنيه، وما يهمنا هو تنفيذ 360 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الفار أن عمليات التنفيذ والتخطيط لهذه الوحدات تمت على شكل مصر عام 2052، التي من المنتظر بالمعدلات الجارية أن يصل العدد فيها إلى 192 مليون مواطن.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم تكليف ومساهمة القوات المسلحة لتطوير المناطق غير الآمنة، بتنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه، منها 517 ألف وحدة سكنية بتكلفة 325 مليار جنيه، سواء سكن متوسط أو اجتماعي.

واستطرد الفار: وفي المناطق غير الآمنة تم تنفيذ 110 وحدات سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه، والجزء الثاني من خلال المبادرة التي تم إطلاقها بإنشاء 500 وحدة سكنية الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهناك مخطط لتنفيذ المناطق غير الآمنة بتكلفة 70 مليار جنيه، والـ500 ألف وحدة لو تم تنفيذ منها 20 ألف وحدة سنصل إلى نسبة المنشآت التي ستنفذ للسكن البديل 40%.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: وبلغ إجمالي الإسكان العادي الجاري تنفيذه 310 آلاف وحدة سكنية للمناطق غير الآمنة بتكلفة 109 مليارات جنيه، والمناطق الجاري العمل فيها 86 منطقة، وتم تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 15 مليار جنيه، والمشروعات التي تم تنفيذها لـ40 ألف وحدة سكنية، تم تنفيذ الأسمرات 1 و2 و3، وتم إنشاء 425 عمارة سكنية بطاقة 18 ألفًا و164 وحدة سكنية، وتم إنشاء أهالينا 1 وأهالينا 2 المخطط افتتاحها اليوم، بإجمالي 59 عمارة بطاقة 2500 وحدة سكنية، وتم تنفيذ المحروسة 1 و2 بالتنسيق مع محافظة القاهرة، و199 عمارة بطاقة 4914 وحدة سكنية، وبشاير الخير 1 و2 و3 في محافظة الإسكندرية، تم تنفيذ 391 عمارة بطاقة 14 ألفًا و117 وحدة سكنية، وتم تنفيذ أعمال تطوير في مناطق حلوان، وتم رفع كفاءة البنية التحتية، وفي رأس غارب، وتم تنفيذ 487 منزلًا و115 ورشة و14 مدرسة.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: في القاهرة والجيزة تم تنفيذ 46 منطقة غير مخططة من أسواق مجمعة وتطوير الشوارع من الإنترلوك ورفع كفاءة الشوارع من الإنارة وغيرها، ومشروع الخيالة، فيه 42 عمارة بـ2268 وحدة، وتم الانتهاء منه بالكامل، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي فرشت نحو 90% من المنشآت، وبنهاية الشهر المقبل سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل بنسبة 100%، والذي يضم مكتب بريد ونقطة شرطة ومركز إسعاف ومسجدًا وكنيسة ومركز شباب، ومبنى الحماية المدنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح مجموعة مشروعات إسكان المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز، محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكل الوسائل المعيشية الأخرى.