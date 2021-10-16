الجيزة: مساكن حضارية بديلة لأهالي منطقة سن العجوز غير الآمنة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، "فيديو" يرصد المنطقة العشوائية القديمة بالهرم، التي كان يعيش فيها أهالي سن العجوز، وعملية نقلهم إلى المساكن الحضارية البديلة في 6 أكتوبر، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي، ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.