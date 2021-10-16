يسري المغازي يؤدي "القسم" أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أدى النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، "القسم"، اليوم السبت، أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، كعضو به .

وانطلقت الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، اليوم، برئاسة النائب عادل العسومي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويشارك في الجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

من المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان.

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني .