السيسي يكشف لأول مرة: عندي بطاقة تموين في المنيا وحد تاني بيصرف بيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس الفتاح السيسي، إنهم لديهم حلم في تصحيح أوضاع للدولة المصرية تشكلت على مدى 50 أو 60 سنة ماضية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: جزء كبير من مشاكلنا مرتبطة بالنمو السكاني.

وتابع: وبقول للمصريين وهما بيسمعوني عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس والكلام ده استمر سنين.

وواصل: إحنا بياناتنا مش واضحة وبالتالي حصل استقرار لواقع مش دقيق وفيه كتير من الفساد، بدليل، أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها حد تاني، وفي ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلا ومش عايزاها بس متعرفش إنها مستخدمة في أماكن أخرى.

وتابع السيسي: هدف الرقمنة نشوف كويس علشان البلد تعطي كل إنسان حقه بالفعل، الناس استفادت من الدعم والإجراءات اللي كانت ماشية خلال الـ 50 أو 60 سنة اللي فاتت.