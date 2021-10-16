يا ترى اللي بنعمله يرضي ربنا.. السيسي: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: عايز أقول للناس دايما الشكر والحمد لله إنه مكنا نقدر نعمل كده لناسنا وساعدنا نغير حياة الناس.

وتابع السيسي: بقول يا ترى اللي بنعمله ده يرضي ربنا ولا ميرضيش، بقول للناس اللي بتتكلم في الدين وعايزين يعملوا دين كويس.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر.