من الوارد تكراره.. الأرصاد تكشف لأول مرة تفاصيل عاصفة متوسطية ضربت مصر عام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولأول مرة، تفاصيل عاصفة متوسطية ضربت مصر بتاريخ 24 أكتوبر 2019 وأدى إلى أمطار غزيرة على السواحل المصرية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان: بخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلى يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلى أمطار غزيرة على السواحل المصرية.

وتابعت الأرصاد: هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط في بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيسي في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

وواصلت: تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطا جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

واختتمت هيئة الأرصاد: بناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.