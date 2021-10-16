السيسي عن أهمية المشروعات السكنية: أقفل بابي وآكل لقمة بشوية شاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبب الحقيقي خلف اهتمامه بمشروعات الإسكان رغم الانتقادات التي توجه للحكومة بشأن أولويات احتياجات المواطنين.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: فين الناس دي.. الناس دي عايشة إزاي (في إشارة لسكان المناطق غير الآمنة).

وتابع الرئيس السيسي: أنا أقفل بابي هنا وآكل لقمة بشوية شاي، ولادي يمشوا هنا بأمان وسلام الأول.

وأكد: دايما ابدأ الأول، وبكرة تشوفوا هنعمل وهنعمل وهنعمل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لو كنا بنفسد مش هيصلح عملنا، لو كنا بنخرب أو بنضيع مش هيساعدنا، أنت مش بتأكل واحد وجبة وتقوله مع السلامة أنت بتعيشه حياة كاملة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر.