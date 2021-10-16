بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهمين بمشاجرة في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحديد وضبط الجناة.

تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم - مصاب بجرح قطعي نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي، وقام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدي على المصاب باستخدام سلاح أبيض" سكين " كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أفراد الطرف الثاني، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية