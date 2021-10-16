الأب مات من الصدمة.. تشريح جثة طفل انتحر في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرَّحت نيابة المعادي بتشريح جثة طفل انتحر شنقًا داخل غرفة نومه بالمعادي، كما صرحت بتشريح جثة والده الذي توفي فور مشاهدة نجله، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

كان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل مشنوق داخل غرفة نومه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "أ. س" 14 سنة مشنوقًا بحبل معلق في سقف غرفة نومه، وأثناء المعاينة حضر والد الطفل، وبمشاهدة جثة طفله سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

واستدعت النيابة أهلية المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.