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إحالة دعوى تطالب بإطلاق اسم "السيسي" على العاصمة الإدارية للمفوضين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، إحالة الدعوى المطالبة بإطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، للمفوضين لإبداء الرأي القانوني.

وأقام الدعوى محمد سميح، المحامي، وقال إن هذا الطلب يأتي عرفانا وتقديرا لجهود الرئيس السيسي لخدمة مصر وبناءه وإدارته مشروعات قومية ضخمة أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي المصري وعودتها للصدارة بين الأمم المتقدمة، قيامه برعاية المشروعات العملاقة وشبكة الطرق وإطلاقه مبادرة حياة كريمة ومبادرات جميعها لصالح المواطن المصري.

وذكرت الدعوى أن الرئيس السيسي، أصدر قرارا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جنوب طريق السويس وغيرها من المشروعات التي كان لها عظيم الأثر في بناء الدولة الحديثة من مدن سكنية وجامعات ومشروعات عملاقة.

وتابعت الدعوى أنه انطلاقًا من الواجب الوطني والعرفان لصاحب تلك المشروعات فإن تسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس أقل ما نقدمه له على كل ما قدمه للمواطن وللدولة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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