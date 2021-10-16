ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغاً من (أحد الأشخاص- وشقيقة زوجته) يفيد بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء إجراءات التعاقد للحصول على وحدة سكنية بأحد المشروعات بمحافظة القاهرة لوجود أضرار جسيمة بالوحدة السكنية الخاصة بوالد الشاكية ، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولي المحافظة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (موظف سابق بأحد الأحياء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، إذ يمارس نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيان، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.