أمن القاهرة: ضبط عامل لسرقة خزينة مطعم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد المطاعم بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة (مبالغ مالية) من داخل خزينة المطعم عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل سابق بالمطعم محل البلاغ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستـأجر شقة كائنة بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمطعم المشار إليه واحتفاظه بنسخة من مفتاح الخزينة إبان فترة عمله به، وعلمه بوجود مبالغ مالية من الإيراد اليومي بخزينة المطعم، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للمطعم وتمكن من الدلوف بداخله خلسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.