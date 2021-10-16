بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط عدد من الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنهم، وضبط باقي الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " (صاحب جراج، مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.