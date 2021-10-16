بأسلوب "التسلق".. ضبط شخصين لقيامهما بسرقة فيلا أحد المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بسرقة فيلا أحد المواطنين بأسلوب "التسلق" بالقاهرة، وإعادة المسروقات

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما إحدى سيارات "الأجرة"، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات "محلية – وأجنبية" مجهولة المصدر"- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الفيلات بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم التوصل للمجني عليها وباستدعائها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.