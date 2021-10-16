سقوط لص بطاريات وإطارات السيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب "الفك".

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب " الفك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله مركبة " توك توك " مستأجرة وبحوزته (6 بطاريات سيارات مختلفة الأنواع – إطار سيارة "مجهولين المصدر"- 2 مفك – بنسه) ، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.