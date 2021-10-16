شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" توقع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى بين مصر وقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والوفد المرافق خلال زيارته الجمهورية القبرصية خلال الفترة من 15-16 اكتوبر 2021، مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص.

وأوضح الدكتور محمد شاكر فى بيان له اليوم، أن هذا المشروع يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين، حيث يهدف المشروع إلى:

·إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الأمداد بالطاقة.

·تحفيز التعاون الإقليمى والرخاء.

·إنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

·تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

·اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التى لها منافع عامة مشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يمثل جزء مهم من العلاقات والتعاون الاستراتيجى الحالى بين الطرفين والذى يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن فى الطلب على الطاقة، وتحفيزاً للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة فى شبكات الطاقة للدولتين.

جدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية.