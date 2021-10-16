شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع "أهالينا 2" عبر الفيديو كوانفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وأبرزها مشروع "أهالينا 2".

وبلغت تكلفة مشروع أهالينا 2، حوالي 1.1 مليار جنيه على مساحة 15 فدانًا بإجمالي 34 عمارة سكنية.

بدوره استعرض اللواء اركان حرب ايهاب الفار - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهود الهيئة الهندسية في مشروع حياة كريمة، حيث قال إن الهيئة تعمل في 10 محافظات تتضمن 184 قرية و 745 قرية فرعية، 5200 تابع.

وأعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.