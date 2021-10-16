شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: معالجة 15 مليون متر مكعب مياه من محطات بحر البقر والمحسمة والحمام يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية ومشروع تنمية جنوب الوادى ومشروع تنمية شمال سيناء ومشروع محطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تنمية جنوب الوادى، حيث تم الانتهاء من أعمال النسف والحفر للعوائق الحجرية بفرع 4 من كيلو 1 حتى كيلو 10 بإجمالى كميات حوالى 8 ملايين متر مكعب، والانتهاء من تصميم جميع الأعمال الصناعية على فرع 4 وفرع 4 وامتداد فرع 1 (أفمام - مآخذ - هدارات - كبارى - قناطر) ، وجارى تنفيذ أعمال الحفر لفرع 4 وامتداد فرع واحد والمنطقة k ، ومنشآت صناعيه (كبارى - افمام – قناطر - طرق اسفلتية) على فرع 4 .

قال عبد العاطى، إنه تم تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا ، حيث يبلغ إجمالى المياه التى يتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/يوم.

أضاف عبد العاطى، أن هذه المشروعات تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا الى أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالى 120 كم.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم لزراعة مساحات جديدة من الأراضى فى جنوب محور الضبعة ، حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال إنشاء 12 محطة رفع وأعمال مواسير بطول 20 كيلومتر بأقطار (2.20 – 3 ) متر ، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول 92 كيلومتر ، والعديد من الأعمال الصناعية مثل الكبارى والسحارت والبدالات.

كما تم استعراض موقف الأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمناطق "جنوب الشوحط – جنوب جنوب القنطرة – شرق البحيرات وجفجافة" بإجمالى زمام 270 ألف فدان من ضمن مساحة 456 ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء ، من خلال 2 مسار ناقل للمياه، حيث يجرى العمل حاليا فى أعمال الحفر ل 2 محطة رفع رقمى 1 ، 2 بالمسار الاول ، وتم الانتهاء الأعمال المساحية فى حوالى 18 كيلومتر من المسار، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الاجهاد لمسافة 3 كيلومترات ومواسير حديد لمسافة 500 متر ، ونهو اعمال حفر 9 كيلومتر من المسار الاول.

جدير بالذكر، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.6 مليون م3/ يوم ، وهى تضم (4) وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة ، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر ، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام) ، وإنشاء 7 كبارى ، و6سحارات ، و2بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارئ ، و36 من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع).