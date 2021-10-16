شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مشروعات الإسكان اللى بتعملها الدولة كاملة وزى الكتاب ما بيقول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط، مضيفا: "خلى بالكم الـ 500 ألف وحدة سكنية بكام؟!.. الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى كام.. يعنى 250 مليار جنيه.. ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه.. والموضوع مش اقتصادى خالص".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة: "بنعمل إسكان من 3 لـ 4 أدوار.. وبنعمل حظائر لكل شقة لمن يرغب في تربية الحيوانات.. فيه مكان جاهز مع الشقة.. علشان تعرفوا جادين في إننا نوفر للناس".

وتابع الرئيس السيسى: "مشروعات الإسكان اللى بنعملها متكاملة.. مش على الطوب الأحمر.. مفيش حد بيعمل كده إلا الحكومة ومفيش مطور عقارى بيعمل كده إلا في حالات معنية.. الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزى الكتاب ما بيقول.. ارجو انكم تساعدونا وخلال سنة أو اتنين أو 3 سنوات نكون خلصنا اللى بنتكلم فيه دلوقتى.

وأوضح الرئيس السيسى، أن الحكومة من أجل تجهيز محور في منطقة الأمل تم إزالة 2500 شقة وتوفير سكن بديل للسكان في مشروعى "أهالينا 1 وأهالينا 2"، وتم استكماله بشكل كامل حتى جاردينا والتجمع الأول وطريق السويس، متابعا: "احنا بنعمل الصح للناس.. وبنسكن الناس في مكان مناسب ونسعى لتوفير مكان يوفر لهم فرص عمل.. ودى مش حلول اننا نقعد كده في كل مكان ودى تكاليف كبيرة علينا وعليكم.. ده فلوس المصريين.. بنقعد نصلح بها أوضاع قديمة خلال التطوير".