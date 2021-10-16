شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية يستعرض أمام الرئيس رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن رؤية مصر 2030 تهدف للارتقاء بجودة حياة المصريين بكافة المناطق الجغرافية، مشيرا إلى جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة ومساهمة القوات المسلحة في تلك المشروعات.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات المناطق غير الآمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أعلنت عن العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية، آخرها مبادرة سكن لكل المصريين والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، منوها بتنفيذ مجموعة من الواجهات المعمارية لتكون طابع مميز للإسكان، معلقا بالقول: "تطوير المناطق غير الآمنة يراعي أيضا تطوير الهوية البصرية لهذه المناطق، وتجهيز المنازل والوحدات السكنية بالفرش الجديد".

وأشار إلى أن إصدار منظومة اشتراطات البناء الجديدة كان الهدف منها الحد من ظاهرة المناطق غير الآمنة والحفاظ على البنية التحتية والمرافق، مضيفا بأن المرحلة الشاملة لمبادرة حياة كريمة تستمر 3 سنوات، بقيمة 700 مليار جنيه تكلفة تقديرية لتنفيذ المشروع، وتضم 4585 قرية ، 58 % من السكان يسكنون بالريف المصري مستهدف تحسين جودة حياتهم، و92 % من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مراحل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن المرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة تستهدف 275 قرية، تضم المرحلة الأولى بالقرى الأكثر فقرا خلال 2021 – 2022، بنحو 52 مركز و 1413 قرية بتكلفة 260 مليار جنيه.

وواصل اللواء أركان حرب إيهاب الفار: "تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه، 517 ألف وحدة سكنة بتكلفة 325 مليار جنيه، تشمل إسكان متوسط 227 الف وحدة سكنية بتكلفة 190 مليار جنيه، و170 ألف وحدة سكنية بتكلفة 96 مليار جنيه، وإسكان بديل المناطق غير الامنة 110 الف وحدة سكنية بتكلفة 29 مليار جنيه، فضلا عن مخطط لتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية بديل المناطق غير الأمنة بتكلفة 70 مليار جنيه.