شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن البناء غير المخطط: معرفش أشوف وأسكت.. لازم أحل القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة حل مشكلة المخلفات والقمامة، ومواجهة البناء غير المخطط، مشيرًا إلى أن حجم المخلفات يصل لـ 40 مليون طن، مستطردًا: "أي قضية اتكلمنا فيها نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، ولا يمكن النجاح فيها إلا إذا كنا جميعًا مع بعضنا البعض".

وتحدثت الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، عن البناء غير المخطط وآثاره علينا، مضيفًا:" نحتاج لعمل برنامج نظافة كويس.. وسنواجه مشاكلة البناء غير المخطط.. وفي هذه الحالة أمامي خيار من اثنين، يا أشوف وأسكت.. يا أشوف واشتغل.. وأنا معرفش أسكت وأنتوا متسكتوش ولازم أحل القضية.. حيث أن حجم المخلفات التي تصدت لها الحكومة في الـ 3 سنوات الماضية 2.8 مليون طن.. ودى مش قضية رئيس ولا حكومة بل دولة وناس".

وواصل الرئيس السيسي حديثه قائلا:"ياجماعة فيه دولة فى العالم حجم مخلفاتها 2.8 مليون طن، لا لازم نخلى بالنا من نفسنا شوية.. وإحنا بنحاول نصلح".

يذكر أن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.