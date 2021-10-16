شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب مدارية تعبر البلاد من الجنوب الغربى تتسبب فى سقوط أمطار خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى غطاء من السحب المدارية يعبر البلاد من الجنوب الغربى حتى الشمال الشرقى قد يتساقط منه بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة تكون غير مؤثرة بسبب ضعف الرطوبة السطحية.

ويشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.