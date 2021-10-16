شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نستفيد ببعض أراضى الحكومة والوزارات لعمل مشاريع للناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته، وحديثه عن عمليات التطوير المناطق غير الآمنة، وإزالة 32 منطقة تضم منشآت قديمة.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة،:"بعض الأماكن دي على جسر السويس وكانت عبارة عن مزارع دواجن قديمة.. وكانت غير مستخدمة، وقولنا هنستفيد بالأراضى اللي تبع الحكومة أو المحافظة أو الوزارات المختلفة لعمل مشاريع للناس تتضمن إسكان ومناطق حرفية لتحقيق العمل بجانب السكن".

وواصل الرئيس السيسي :"بقول كدا للحكومة عشان يساعدونا.. عشان نؤكد أن دا بناخده للناس، وبنعمل دا بتكلفة كبيرة من أجل التغيير ".

يذكر أن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.