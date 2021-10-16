شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء العروض الفنية للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة برنامجا فنيا احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الحالى، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يشارك فى الاحتفال عدد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعى وهى فرق "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية.

يقام الاحتفال بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان "مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر،السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".